«اللواء 444 قتال» ينعي ضابطا قُتل بعد اشتباكات معسكر التكبالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 11:01 مساء
عناصر «اللواء 444 قتال» ينتشرون في الشوارع، 4 سبتمبر 2021. (اللواء)

أعلنت الوحدة العسكرية «اللواء 444 قتال» اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطها، وذلك بعد اشتباكات وقعت في محيط معسكر خليفة التكبالي الذي يقع فيه مقر الوحدة.

ونعت الوحدة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن حسام خليفة بعرة الذي يحمل «الرقم العسكري 38436 ر.ع.س، قضي غدرًا بعد أن تم قطع الطريق عليه واقتياده حياً فقتلوه ونكلوا بجثمانه في عمل وحشي»، على حد تعبيرها.

وأمس السبت أعلنت الوحدة التزامها بوقف إطلاق النار في طرابلس «امتثالاً لأوامرِ القائد الأعلى للجيش ورئيس الأركان ووزيرِ الدفاع». وتتبع الوحدة في الأصل المنطقة العسكرية طرابلس، التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

- الدبيبة يعبر عن رفضه اشتباكات منطقة طرابلس العسكرية ويكلف بتشكيل لجنة تقصي حقائق
- «اللواء 444 قتال» تعلن الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفي اتهامها بتلقي تمويل
- دوريات أمنية تنتشر في عين زارة ووادي الربيع بطرابلس لضبط الخارجين عن القانون (صور)

وقال آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء ركن عبدالباسط مروان، إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية «من اشتباكات» تصحيح لمسار الوحدة التي انحرفت ولم تمتثل للأوامر العسكرية، مضيفًا أنه كلف سرية الإنذار السيطرة على مخازن سلاح اللواء «كونه يضم أفرادًا لا علاقة لهم بالعسكرية».

بعدها، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، عن رفضه الأحداث التي وقعت بمنطقة طرابلس العسكرية فجر الجمعة، مؤكدًا أن هذه الأعمال «مرفوضة ولا بد من معاقبة من أسهم في ارتكابها».

وأعطى الدبيبة تعليماته للمكلفين من قبل القائد الأعلى، باستكمال التحقيق والخروج بالنتائج بشكل واضح لاتخاذ القرارات اللازمة بالخصوص.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب المغرب تحت حصار الانقلاب العسكري في غينيا وسط انتظار التحرير
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
إيداع نبيل القروي وشقيقه الحبس الموقت في الجزائر
دولى
الانقلابيون في غينيا يعلنون «القبض» على الرئيس و«حل» المؤسسات
دولى
العراق يوقع عقدا مع «توتال إينيرجيز» الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار
اقتصاد
اتحاد الكرة الأنغولي يخالف البروتوكول في استقبال المنتخب الليبي.. وصفر «كورونا» ...
رياضة محلية
«فيسبوك» في مأزق بسبب هذا الفيديو
علوم وتكنولوجيا
في اليوم الختامي لدورة الألعاب البارالمبية.. بارسونز: أمر لا يصدق
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
«الإسكوا»: دائرة الفقر تتسع في لبنان وتطال 82% من السكان
اقتصاد
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
كاركاتير خيري - «طخ طخ شلافطي!»
كاريكاتير
عودة المحترفين تشعل «الميركاتو الصيفي» قبل انطلاق الدوري
رياضة عالمية
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح مذهلة للعناية بالجسم