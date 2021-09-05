«الصحة العالمية»: انخفاض إصابات «كورونا» في ليبيا خلال أغسطس

شعار منظمة الصحة العالمية في جنيف في 24 فبراير 2020. (فرانس برس)

أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بشهر يوليو، تزامنًا مع زيادة الاختبارت المعملية بشكل عام.

وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري، إن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أجرى 217.9 ألف اختبار معملي جديد في أغسطس، عبر 36 مختبرًا للكشف عن الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا»، وفق ما نقلته لوكالة الأنباء الليبية «وال».

نسبة الإصابة 20%

وأضافت المنظمة أنه من بين 1.54 مليون اختبار في ليبيا منذ ظهور الجائحة، جرى التأكد من إصابة 308.9 ألف شخص، بنسبة إصابة منخفضة بلغت 20%.

زيادة الاختبارت المعملية

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى زيادة الاختبارت المعملية بنسبة 20%، مقارنة بشهر يوليو؛ حيث بلغت الزيادة في الغرب 17% والجنوب 55% والشرق 212%.

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وحسب التقرير الشهري الخاص بليبيا، فقد أجري 205.8 ألف من الاختبارات في الغرب مقارنة بكل من منطقتي الشرق 6598 اختبارًا، والجنوب 5522 اختبارًا فقط.

انخفاض معدل الحالات الإيجابية

وانخفض معدل الحالات الإيجابية في أغسطس الماضي، إلى 25.5% مقارنة بـ32.8% في يوليو. ولفت التقرير إلى أن نسبة الحالات الموجبة في الغرب تمثل 23.8%، بينما ارتفعت شرق البلاد من 28.7% إلى 38.3% وفي الجنوب من 61% إلى 70%، وهو ما يختلف بشكل ملحوظ عن معدل الإيجابية على مستوى ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال عضو اللجنة العلمية المنبثقة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أيمن بشكم، إن ارتفاع الوضع الوبائي وزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، في مصر، يؤثر على المنطقة الشرقية في ليبيا. وأضاف أن الشرق الليبي يشهد ارتفاعًا في أعداد الحالات المسجلة، حيث تراوحت نسبة الزيادات الأسبوعية في أعداد الحالات النشطة بين 18 و65% الأسبوع الماضي.