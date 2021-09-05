فتح منظومة تسجيل الناخبين لكل من بلديتي المعمورة والماية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 05:46 مساء
شعار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الأحد، فتح منظومة تسجيل الناخبين لكل من بلديتي المعمورة والماية غرب البلاد، استعدادًا لانتخاب مجلسيهما البلدي.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» طريقة التسجيل للناخبين عن طريق «أرسل رسالة نصية إلى الرقم 11711 تحتوي على الرقم الوطني # رقم المركز الانتخابي».

- «مركزية» الانتخابات البلدية: فتح منظومة تسجيل الناخبين في غريان والعربان

ودعت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المواطنين في بلديتي الماية والمعمورة إلى المبادرة بالتسجيل في سجلات الناخبين لاخيتار ممثليهم في السلطة المحلية.

وأوقفت اللجنة خلال المدة الماضية التسجيل في سجلات الناخبين موقتًا لإتاحة الفرصة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكين المواطنين من التسجيل في المنظومة استعدادًا للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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