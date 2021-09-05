آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد

آفة «المن القطني» على أوراق إحدى أشجار الزيتون بوداي بني وليد. (الإنترنت)

اشتكى عدد من المزارعين في وادي البلاد بمدينة بني وليد من انتشار آفة «المن القطني» في عدد من أشجار الزيتون بشكل متزايد وقضائها على أعداد كبيرة من تلك الأشجار في الوادي.

وقال المزارع عبدالسلام اللامي، أحد المزارعين الذين تعرَّضت أشجارهم جراء هذه الآفة، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إنه لاحظ وجود ألوان غريبة وبقع ذات لون أبيض على أشجار وثمار الزيتون والنخيل، مشيرًا إلى أنه بعد فحص الأشجار من قبل المهندسين الزراعيين اتضح أن الأضرار ناتجة عن إصابتها بحشرة «المن القطني».

وطالب اللامي وعدد من المزارعين من الجهات المسؤولة في مكتب الزراعة ببلدية بني وليد ضرورة رش الأشجار والمحاصيل بالمبيدات الحشرية والقضاء على تلك الحشرات قبل أن تنتشر في جميع أرجاء الوادي.

ويرى المهندس الزراعي خالد التائب أن إهمال بعض المزارعين لتلك الأشجار وعدم تقليمها أدى إلى تشابك أوراقها ما ساعد تلك الحشرات على الانتشار، منبهًا إلى أن حشرة «المن القطني» خطر يهدد أشجار الزيتون وتضعف قدرة الأشجار إنتاج الثمار.

ويعاني مكتب الزاعة والثروة الحيوانية في بلدية بني وليد نقصًا كبيرًا في الإمكانات مثل المبيدات الحشرية وغيرها من المستلزمات لمواجهة الحشرات والحفاظ عليها من تلك الآفات بحسب مدير المكتب، أمبارك حسن.

وتقوم حشرة «المن القطني» بتدمير المحاصيل الزراعية التي تصيبها عن طريق امتصاص عصارة النباتات، وتشبه حشرات البق الصغيرة، وهذ ذات شكل بيضاوي وأقدام رفيعة ولها قرون استشعار طويلة، ويوجد منها أكثر من لون مثل الأخضر والبني والأصفر.

آفة «المن القطني» على أوراق إحدى أشجار الزيتون بوداي بني وليد. (الإنترنت)

آفة «المن القطني» على أوراق إحدى أشجار الزيتون بوداي بني وليد. (الإنترنت)