مباحثات بين المنقوش وديندياس في أثينا اليوم

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خلال مؤتمر صحفي في برلين، 23 يونيو 2021. (الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية اليونانية إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تلتقي نظيرها اليوناني نيكوس ديندياس في العاصمة أثينا في وقت لاحق الأحد.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن المحادثات «ستركز على دعم اليونان لليبيا، والعلاقات الثنائية، ودائمًا على أساس احترام القانون الدولي، خاصة قانون البحار».

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وأضافت أن اللقاء سيتناول «التطورات في ليبيا في ضوء الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، فضلًا عن العلاقات الليبية - الاتحاد الأوروبي، ودراسة التطورات الأوسع في منطقة البحر الأبيض المتوسط.».