الكبير يبحث مع لجنة برلمانية جهود توحيد «المركزي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 02:52 مساء
الكبير خلال اجتماع مع اللجنة البرلمانية، 5 سبتمبر 2021. (تويتر)

 اجتمع  محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، الأحد، بمكتبه مع اللجنة البرلمانية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم (68) لسنة 2021، المكلفة التواصل مع محافظ «المركزي».

ووفق الحساب الرسمي للمصرف المركزي، عبر موقع «تويتر»، جرى خلال الاجتماع الاطلاع على الجهود المبذولة لتوحيد مصرف ليبيا المركزي، والوقوف على أسس الإنفاق العام وإجراءات الصرف بناء على اعتمادات شهرية (1/12) من العام 2020. وتم الاتفاق على استمرار التواصل، وعقد اللقاءات لإنجاح الجهود المبذولة لتوحيد المصرف المركزي.

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يشار إلى أن لجنة خبراء الاقتصاد الليبية أوصت بضروة الإسراع في توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وإعادة هيكلته «لإنهاء العجز والتخبط المؤسسي». وذلك في رسالة بعث بها منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأمين العام المساعد ريزدون زنينيغا، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، كما بعث بنسخة منها إلى نائب المحافظ علي الحبري.

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