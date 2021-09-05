الصليب الأحمر: دعم 15 مركزا طبيا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 سبتمبر 2021, 02:22 مساء
إمدادات طبيبة من الصليب الأحمر لأحد المراكز الطبيبة الليبية، 5 سبتمبر 2021. (الصليب الأحمر)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، دعم 15 مركزا طبيا وعزل تعاني شح الموارد الطبية، مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19». 

وأشارت اللجنة، في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ارسال شحنات أدوية ومستلزمات طبية لـ6 مراكز طبية شرق البلاد و9 مراكز عزل غربها في استجابةٍ طارئة للاحتياج الكبير الذي خلفه اجتياح كوفيد-19 في المنطقة, منوهة إلى أن الشحنة  تضمنت معدات الوقاية شخصية ومستلزمات طبية أخرى. 

وأوضح المنشور أن من بين من المراكز الطبية التي دعمتها اللجنة شرق البلاد بإمدادات طبية وأدوية ومستلزمات؛ «مستشفى بريقة العام، مركز بنغازي الطبي، مستشفى درنة القروي، ومستوصف الدرة في أجدابيا ومشفى بنينا القروي»، إضافة لمركز السكري في الجبل الأخضر حيث تم تقديم مجموعة من الأدوية المتخصصة بجانب معدات الوقاية الشخصية.

وفي وقت سابق الأحد، قال عضو اللجنة العلمية المنبثقة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض،أيمن بشكم، إن ارتفاع الوضع الوبائي وزيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، في مصر، يؤثر على المنطقة الشرقية في ليبيا، مضيفًا أن الشرق الليبي يشهد ارتفاعًا في أعداد الحالات المسجلة، حيث تراوحت نسبة الزيادات الأسبوعية في أعداد الحالات النشطة بين 18 و65% الأسبوع الماضي.

إمدادات طبيبة من الصليب الأحمر لأحد المراكز الطبيبة الليبية، 5 سبتمبر 2021. (الصليب الأحمر)
إمدادات طبيبة من الصليب الأحمر لأحد المراكز الطبيبة الليبية، 5 سبتمبر 2021. (الصليب الأحمر)
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