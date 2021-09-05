انطلاق دورة تدريبية بسبها لإعداد مدربي المراقبة الانتخابية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 05 سبتمبر 2021, 01:55 مساء
مواطن ليبي يدلي بصوته في إحدى الانتخابات, (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت اليوم الأحد، بمقر المفوض بالإدارة الانتخابية سبها، فعاليات الدورة التدريبية في مجال إعداد مدربي المراقبة الانتخابية .

وقال منسق التدريب بالإدارة الانتخابية سبها، جمال العز، إلى بوابة «الوسط»، إن الدورة تستهدف تدريب أعضاء مؤسسات المجتمع المدني فى بلديتي سبها ووادى البوانيس، مضيفا أن الدورة الأولى تضمنت قرابة 14 متدربا لمدة يومين وبعد تلقيهم تدريبات حول مراقبة الانتخابات يقوم كل متدرب بتدريب عناصر من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال فاطمة المنوني إحدى المدربين، إلى «بوابة الوسط»، إن الهدف من الدورة هو التعريف بمفهوم المراقبة ودورها فى العملية الانتخابية، إلى جانب تعريف المتدربين بأهم المبادئ الأساسية لمراقبة العملية الانتخابية، وكذلك إقامة علاقة بين المراقبين والمفوضية باعتبارهم أهم الشركاء الداعمين لنجاح العملية الانتخابية.

يشار إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

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