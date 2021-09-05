«يونيسف» تعلن انتهاء أزمة فيضانات مياه الصرف الصحي بمركز احتجاز عين زارة

جانب من خدمات يونيسف في ليبيا, (صفحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا)

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا، إنها أنهت أزمة فيضانات مياه الصرف الصحي بمركز احتجاز عين زارة ليستفيد منها 1150 معتقلً،ا وإجراء تدريبات على الوقاية من العدوى ومكافحتها لـ20 من العاملين في وزارة الموارد المائية للحد من عدوى «كوفيد-19».

وقالت المنظمة، في بيان السبت، نفذت عديد الخطوات الكبيرة في التعليم والصحة وحماية الطفل والسياسة الاجتماعية، مضيفة أنها واصلت من خلال شركائها التنفيذيين، دعم أنشطة حماية الطفل في مراكز الطفولة، حيث استفاد عديد الأطفال من دروس التعليم الرسمية وغير الرسمية، من خلال أساليب التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد.

وتابعت أنها قدمت مواد تعليمية فردية، وخدمات الدعم المجتمعي والنفسي - الاجتماعي، وإدارة حالات حماية الطفل والإحالة إلى الخدمات المتخصصة، ومنع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له.

كما أجرت المنظمة رصد التوزيع للأسر المستهدفة، في إطار المشروع التجريبي المتكامل للبيع، وقدم المشروع منحًا نقدية متعددة القطاعات للأطفال والضعفاء وأسرهم من أجل تعزيز قدرة نخبة من الأسر المعيشية في طرابلس على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بحسب البيان.

جانب من خدمات يونيسيف في ليبيا, (صفحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا)