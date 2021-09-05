تسرب نفطي بين حقلي السماح والظهرة

التسرب النفطي بين حقلي السماح والظهرة. (شركة الواحة للنفط)

أكدت شركة الواحة للنفط القيام بأعمال صيانة للخط 32 إنش الرابط بين حقل السماح والظهرة في المنطقة بعد محطة القطار تحت الطريق الرابط بين زلة ومراده، بعد حدوث تسريب.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم السبت، أن إدارة العمليات والهندسة قامت زيارة المكان، وتبين لها بعد الكشف المبدئي أنه هناك تسرب تحت الطريق، فيما بدأت أعمال الحفر وتمت السيطرة عليه وتشبيكه.

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وأشارت إلى استكمال أعمال الصيانة واستخدام تقنيات حديثة لتفادي حدوث هكذا تسريب في المستقبل خصوصا أن الخط يمر تحت الطريق الرئيس بين منطقتي زلة ومراده.

التسرب النفطي بين حقلي السماح والظهرة. (شركة الواحة للنفط)

التسرب النفطي بين حقلي السماح والظهرة. (شركة الواحة للنفط)