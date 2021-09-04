«اللواء 444 قتال» تعلن الالتزام بوقف إطلاق النار وتنفي اتهامها بتلقي تمويل

عناصر اللواء 444 قتال ينتشرون في الشوارع، 4 سبتمبر 2021. (اللواء)

أعلنت الوحدة العسكرية «اللواء 444 قتال» اليوم السبت، الالتزام بوقف إطلاق النار في طرابلس «امتثالاً لأوامرِ القائد الأعلى للجيش ورئيس الأركان ووزيرِ الدفاع»، وذلك بعد اشتباكات وقعت في محيط معسكر خليفة التكبالي الذي يقع فيه مقر الوحدة. كما نفت الوحدة اتهامها بتلقي تمويل مجهول المصدر.

وتتبع الوحدة في الأصل المنطقة العسكرية طرابلس، التابعة لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

وقال آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء ركن عبدالباسط مروان إن ما حدث داخل المنطقة العسكرية «من اشتباكات» تصحيح لمسار الوحدة التي انحرفت ولم تتمثل للأوامر العسكرية، مضيفًا أنه كلف سرية الإنذار السيطرة على مخازن سلاح اللواء «كونه يضم أفرادا لا علاقة لهم بالعسكرية».

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وأوضحت الوحدة في بيان اليوم السبت إن امتثالها بوقف إطلاق النار جاء بعد «صد هجوم غادر أقدمت عليه مجموعة من الخارجين عن القانون في محاولة منهم لتنفيذ أجندة خارجيّة خبيثة أمس الجمعة».

الرد على اتهامات تلقي تمويل مجهول المصدر

ونفت الوحدة اتهام اللواء عبدالباسط مروان بتلقى تمويل مجهول المصدر، معتبرة أن هذا الاتهام باطل، ومطالبة بمراجعة زارة الدفاع للتأكد من الأمر. وقالت إنه يجب على آمر المنطقة العسكريّة طرابلس براجعة وزارة الدفاع التي صرفت القيمة المذكورة بشكل قانوني وبمسار إداري اعتيادي لا يشوبه أيّ خلل.

كما أبدت تعجبها من اتهامها أيضا بـ«الانحراف عن المسار، رغم اعتماد آمر المنطقة تخريج دفعة من المنتسبين للواء في معسكر التكبالي وفي اليوم ذاته من تصريحاته». ورأت أن اتهام عناصرها بهذا الشكل «أمر غير مهني ويسيء إلى الجيش الليبي فقد اتسم الضباط بمهنية عالية والواقع يشهد بعكس هذه الاتهامات».

انتشار في شوارع ترهونة وطرابلس

وأضافت أن ضباطها اتّسموا بـ«مهنية عالية ومهارة نوعية وقدرة فريدة على بسط الأمن والتّصدي للمجرمين ومكافحة الجريمة بكافّة أشكالها في كل المواقع التي تولّوها».

وأكدت على اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة «ضد المجرمين بما يضمن محاسبة وملاحقة كل المتورطين في إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار»، محذرة من أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحسم وقوة.

وأشارت إلى انتشار عناصرها اليوم السبت في كل من: مدينة ترهونة وبني وليد وصلاح الدين والسّواني وقصر بن غشير وسوق الخميس والسّايح وسبيعة ووادي الرّبيع وخلّة الفرجان، وذلك «لفرض الأمن».

عناصر اللواء 444 قتال ينتشرون في الشوارع، 4 سبتمبر 2021. (اللواء)

عناصر اللواء 444 قتال ينتشرون في الشوارع، 4 سبتمبر 2021. (اللواء)

عناصر اللواء 444 قتال ينتشرون في الشوارع، 4 سبتمبر 2021. (اللواء)