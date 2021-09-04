دوريات أمنية تنتشر في عين زارة ووادي الربيع بطرابلس لضبط الخارجين عن القانون (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 10:25 مساء
دوريات أمنية تنتشر في عين زارة ووادي الربيع بطرابلس، 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشار دوريات أمنية داخل بلديتي عين زارة ووادي الربيع في طرابلس اليوم السبت لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن انتشار هذه الدوريات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي بطرابلس يهدف كذلك إلى «الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة».

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يأتي ذلك، في وقت علقت فيه الوزارة على الاشتباكات التي وقعت في منطقة صلاح الدين بطرابلس بتأكيدها أنها وجهت كل القوات بـ«عدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة».

وأضافت في بيان اليوم: «ما حدث ويحدث منذ البارحة من شأنه أن يقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة... سنقوم بدورنا وفق القانون، وسنعمل على حماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة».

وفي وقت سابق، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، عقد جلسة مساءلة برئاسته وحضور قادة عسكريين ووزير الداخلية مساء اليوم بخصوص الأحداث.

دوريات أمنية تنتشر في عين زارة ووادي الربيع بطرابلس، 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
دوريات أمنية تنتشر في عين زارة ووادي الربيع بطرابلس، 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
دوريات أمنية تنتشر في عين زارة ووادي الربيع بطرابلس، 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
دوريات أمنية تنتشر في عين زارة ووادي الربيع بطرابلس، 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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