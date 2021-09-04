مشروعات للإسكان والمياه في سرت بتكلفة 68 مليون دينار

خط مياه في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

يعتزم جهاز مشروعات الإسكان والمرافق تنفيذ عدد من مشروعات المياه في مدينة سرت بتكلفة إجمالية تصل إلى 68 مليون دينار.

وعقد مسؤولو الجهاز والشركة العامة للمياه والصرف الصحي «فرع الوسطى» اجتماعًا، اليوم السبت، حيث جرت مناقشة تسليم المواقع للبدء الفعلي في تنفيذ مشروعات بقطاع المياه والصرف الصحي، ومنها تنفيذ مشروع إزالة وتنفيذ خزان مياه علوي بحي الجيزة العسكرية.

وقال مدير فرع الجهاز في سرت، أحمد الودي لـ«بوابة الوسط»، إنه سيتم تنفيذ مشروع إزالة خزان علوي بجوار جامعة سرت، إضافة إلى تنفيذ المرافق المتكاملة لحي الاتحاد الأفريقي (حي الـ700)، بجانب مناقشة خطة معالجة وحل مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي.