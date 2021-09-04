وزير الداخلية يبحث مع «تسييرية زمزم» الأوضاع الأمنية بالمنطقة وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 04:12 مساء
وزير الداخلية خالد مازن، مع رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها مختار بلقاسم مختار, 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء خالد مازن، اليوم السبت، مع رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها مختار بلقاسم مختار، الأوضاع الأمنية داخل المنطقة وضواحيها، وسير العملية الأمنية، والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول لها.

واستمع الوزير لشروح من بلقاسم، حول آخر المستجدات الأمنية بمنطقة زمزم وما تعانيه المنطقة من مشاكل، وفق بيان لوزارة الداخلية اليوم.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة المناطق على مستوى التراب الليبي، وتذليل العقبات أمام الأجهزة الأمنية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

- الداخلية عن اشتباكات طرابلس: التعليمات للقوات التابعة لنا عدم الانخراط في الاقتتال

وفي وقت سابق من اليوم، علقت وزارة الداخلية على العمليات العسكرية والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس، الجمعة، مؤكدة أن «التعليمات لكل القوات والعناصر التابعة لها هي القيام بالدور المنوط لها، وفق القانون وعدم الانخراط في الاحتراب والاقتتال وتقويض أمن العاصمة».

وحذرت الوزارة، في بيان السبت، من أن «ما حدث ويحدث منذ البارحة من شأنه أن يقوض العملية السياسية بخلق تحديات أمنية في هذه المرحلة الحساسة».

وأضاف البيان: «إننا سنقوم بدورنا، ووفق القانون، سنعمل على حماية المواطنين وإحالة المنتهكين للعدالة».

وزير الداخلية خالد مازن، مع رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها مختار بلقاسم مختار, 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
رئيس اللجنة التسييرية لمنطقة زمزم وضواحيها مختار بلقاسم مختار, 4 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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