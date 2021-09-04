النواب يسائل الدبيبة في تمويل الصناديق من عائدات رسوم النقد الأجنبي

الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع مع المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب، طرابلس، 25 أغسطس 2021. (صورة مثبتة من فيديو)

أفادت مذكرة داخلية لمجلس النواب بأن النواب يعتزمون استجواب حكومة الوحدة الوطنية بشأن قراري رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تخصيص مليار دينار لصندوق دعم الزواج و2.25 مليار دينار لصناديق إعمار خصمًا من عائدات رسوم بيع النقد الأجنبي.

وحسب المذكرة، التي اطَّلعت عليها «بوابة الوسط»، فقد تساءل النواب عن كيفية «تخصيص هذه الأموال خارج الميزانية العامة للدولة؛ حيث إن حصيلة هذه الرسوم تخص العام 2020، الأمر الذي يفترض ترحيلها لحساب الاحتياطي العام للدولة وعدم التصرف فيها إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية».

وأضافت المذكرة: «وفق القرار 1300 لسنة 2018، تنص مادة 4 على أن تحدد أوجه التصرف في عائد الرسوم المفروض بقرار يصدر عن المجلس الرئاسي، على أن يتضمن تخصيص نسبة من العائد في إطفاء الدين العام وسداد الالتزامات القائمة على الدولة، وهو ما لم يحدث». وأضاف النواب في المذكرة: «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أوقف العمل بالقرار 1300 لسنة 2018 في نهاية العام 2020 عندما أصدر قراره بتعديل سعر صرف الدينار الليبي».

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جاءت تلك التساؤلات بعد إعلان الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأجيل الاستجواب الذي كان مقررًا خلال جلسة الإثنين الماضي، وذلك بناءً على طلب رسمي من الحكومة لاستيضاح نقاط الاستجواب الواردة في مذكرة أعضاء مجلس النواب، لتقوم بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

وأضاف أن الجلسة ستكتفي بمناقشة مشروع قانون انتخاب مجلس النواب في 24 ديسمبر المقبل، حسب تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالب رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، هيئة رئاسة مجلس النواب بموافاة الحكومة بنقاط الاستجواب «بشكل واضح ودقيق»، وفق خطاب من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، ومجلس الوزراء عادل جمعة إلى الهيئة، بتاريخ يوم الخميس الماضي.

وأشار الخطاب إلى أن المادة 188 من القانون رقم 4 للعام 2014 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب، نصت على أن لكل عضو أو أكثر طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء «في موضوع معين».