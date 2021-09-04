سرقة الكابل الرئيسي لمركز سرت لعلاج الأورام

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 04 سبتمبر 2021, 02:19 مساء
عضوة بالطاقم الطبي في مركز سرت لعلاج الأورام. (فيسبوك)

تعرَّض كابل الكهرباء الرئيسي المغدي لمركز سرت لعلاج الأورام لأعمال سرقة وتخريب وحرق متعمد من مجهولين، وفق قسم الإعلام بالمركز. 

وقال رئيس قسم الإعلام بالمركز في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن «الخارجين على القانون تعرضوا لمؤسسة صحية إنسانية هدفها تخفيف المعاناة عن مرضى الأورام بصفة خاصة وجميع المرضى بصفة عامة».

ووصف الحادث بأنه «سابقة خطيرة»، مشيرًا إلى أن المسافة التى تبعد الكابل عن المركز أكثر من 50 مترًا جرى سرقتها وحرق الكابل، ما سبَّب إطفاء الكهرباء بالكامل مند ليلة البارحة».ونوه إلى أن «شركة كهرباء سرت باشرت أعمال إصلاح وتركيب كابل آخر يغدي المركز وإرجاع الكهرباء».

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وطالبت إدارة المركز من الجهات الأمنية اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، لأن هذه المؤسسة الطبية الوحيدة فى الوسطى التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لمرضى الأورام.

يشار إلى أن عدد مرضى الأورام بسرت أكثر من 550 مريضًا ومريضة مسجلين بالمركز الذي يعاني شحًا فى علاجات المرضى من الجرعات الكيماوية بأنواعها مند قرابة العام.

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