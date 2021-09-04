الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 10:35 صباحا
نشرة الصيد البحري على سواحل البلاد (السبت 4 سبتمبر 2021). (الإنترنت)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة، مساء اليوم، على ساحل الخمس سرعتها تصل إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل الخمس.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدًا.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل اليوم إلى 1.50 متر على ساحل الخمس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• السماء قليلة السحب الى صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، على ساحل رأس لانوف وبنغازي بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

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