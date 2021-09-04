الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة، مساء اليوم، على ساحل الخمس سرعتها تصل إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤيـة جيدة.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب مساء اليوم على ساحل الخمس.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدًا.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة تصل اليوم إلى 25 عقدة على ساحل الخمس.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، يصل اليوم إلى 1.50 متر على ساحل الخمس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
•الرؤية جيدة.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• السماء قليلة السحب الى صافية.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، على ساحل رأس لانوف وبنغازي بينما تكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.