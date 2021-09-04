الاتحاد النسائي الليبي العام يتسلم مهام عمله

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 10:21 صباحا
الاتحاد النسائي الليبي العام خلال تسلمه مهامه. (وال)

تسلَّم الاتحاد النسائي الليبي العام مهامه، إيذانًا ببدء عمله خدمة للمرأة الليبية في كامل البلاد.

وجرى حفل الاستلام بمقر المفوضية العليا للانتخابات بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية د. حورية خليفة الطرمال وعدد من عضوات الاتحاد. وجرى التسليم والاستلام بين اللجنة التحضيرية للاتحاد النسائي الليبي العام، ورئيس الاتحاد النسائي الليبي العام المنتخب فتحية البخبخي ونائبتيها.

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وفي الثامن من يوليو الماضي، نظَّمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات احتفالية بمناسبة انطلاق الجلسة التحضيرية لانتخاب الاتحاد، الذي تُشرف عليه كل من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية، بحضور رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، وعضوة المجلس الاستفادة رباب حلب، وعضوة المنظمة الدولية للنظم الانتخابية ومندوبين عن بعثة الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للدولة ووحدة دعم المرأة بالمجلس الرئاسي وحقوق الحريات لدعم المرأة وعدد من النساء الفاعلات على مستوى ليبيا.

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