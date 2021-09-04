تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 12:42 صباحا
مقر مركز العزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز مصراتة الطبي، تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا المستجد الجمعة.

وقال المركز في بيان الجمعة، إنه سجل 21 حالة كشف أظهرت إصابة 11 حالة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي التراكمي في المركز للمصابين 4571 حالة.

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وأوضح المركز أنه سجل حالة خروج من قسم العزل، بعد شفائها من كورونا أمس الجمعة، فيما تم تسجيل حالة دخول أيضا.

وبحسب البيان، سجل قسم العزل بمصراتة وجود 9 حالات في العناية المركزة حاليا.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» بمعرض مصراتة الدولي في مدينة مصراتة.

وأعلنت الوزارة في 21 أغسطس، تجهيز مقر مجمع التطعيمات بمعرض مصراتة الدولي في المدينة ليصبح مركزًا للتطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث جرى تجهيزه بأحدث المواصفات العالمية، كما أنه يحتوي على 30 محطة تطعيم.

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