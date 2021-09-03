القيادة العامة تعلن القبض على العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم «داعش»

العجيلي علي العجيلي الحسناوي, (القيادة العامة)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن وحدة المهام الخاصة للواء طارق بن زياد، تمكنت من القبض على «الإرهابي» العجيلي علي العجيلي الحسناوي، التابع لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، في الجنوب الغربي، بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه.

وبحسب بيان للمسماري، عند القبض عليه أسلحة متعددة الأنواع وذخائر وأجهزة عسكرية.

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بمطاردة العناصر الارهابية في الجنوب الغربي من القاء القبض على الارهابي العجيلي علي العجيلي الحسناوي التابع لتنظيم داعش المتطرف وذلك بعد رصد تحركاته وجمع المعلومات الهامة حول نشاطه الارهابي وكان بحوزته اسلحة متعددة الانواع وذخائر واجهزة عسكرية.

وقال المسماري، إن العجيلي مرتبط بـ«الإرهابي» أبو طلحة الليبي أو عبدالمنعم الحسناوي، الذي يعد من أبرز قادة التنظيمات التكفيرية في المنطقة، وقتل في عملية نوعية من قبل قوات القيادة العامة في شهر يناير سنة 2019.

وتابع أن العجيلي، من أخطر التابعين لـ«الإرهابي» أحمد الحسناوي، المسؤول الأول عن تنفيذ «مذبحة» براك الشأطي في شهر مايو 2017،

جانب من المضبوطات مع العجيلي علي العجيلي الحسناوي, (القيادة العامة)

جانب من المضبوطات مع العجيلي علي العجيلي الحسناوي, (القيادة العامة)

جانب من المضبوطات مع العجيلي علي العجيلي الحسناوي, (القيادة العامة)