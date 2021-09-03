«سبها الطبي» يسجل 17 إصابة بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 08:34 مساء
مركز سبها الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل مركز سبها الطبي، 17 إصابة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة، أمس الخميس.

وقال المركز إن مختبر مركز سبها الطبي، استقبل أمس 47 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 30 منها، فيما تأكدت إصابة 17 حالة، وفق بيان للمركز اليوم.

- قرب افتتاح رابع مركز تطعيمات على مستوى ليبيا

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة، قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم بمدينة سبها، الذي سيتم إعلان افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تم تجهيز مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بأحدث المواصفات العالمية»، لافتة إلى أن «المركز يحتوي على 40 حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
رسميا.. «الرقم 7» يعود إلى رونالدو في مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
ثلث أنواع الأشجار في العالم مهددة بالانقراض
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
قاطع الروؤس.. عضو «بيتلز داعش» يقر بذنبه في أمريكا
دولى
«درس أفغانستان» يحيي مشروع القوة العسكرية الأوروبية
دولى
في العدد 302: ارتباك سياسي وأمني.. وأول استبيان انتخابي يظهر تفوق الدبيبة
ليبيا
الدبيبة في إيطاليا وسط جدل فرص إجراء الانتخابات الليبية
ليبيا
المشري يطلع الكبير على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
تحذير من تأثيره على الاستثمار.. خبراء يحددون أصل الصدام بين عون وصنع الله
ليبيا
وزير الصحة يعلن توقف إرسال مرضى القلب للعلاج في الخارج بعد افتتاح قسم طبي في ...
ليبيا
منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
علي سلامة: ليبيا ستكون رقما صعبا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
تعرف على حصيلة ميداليات العرب بعد منافسات اليوم التاسع في الألعاب البارالمبية ...
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة