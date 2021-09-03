«سبها الطبي» يسجل 17 إصابة بفيروس كورونا

مركز سبها الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل مركز سبها الطبي، 17 إصابة بفيروس كورونا، وثلاث حالات وفاة، أمس الخميس.

وقال المركز إن مختبر مركز سبها الطبي، استقبل أمس 47 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 30 منها، فيما تأكدت إصابة 17 حالة، وفق بيان للمركز اليوم.

- قرب افتتاح رابع مركز تطعيمات على مستوى ليبيا

والأربعاء أعلنت وزارة الصحة، قرب الانتهاء من تجهيز مركز التطعيمات الرابع على مستوى ليبيا بمركز الصم والبكم بمدينة سبها، الذي سيتم إعلان افتتاحه خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقالت وزارة الصحة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، «تم تجهيز مركز التطعيم ضد فيروس كورونا بأحدث المواصفات العالمية»، لافتة إلى أن «المركز يحتوي على 40 حجرة للتطعيم، وحجرتين للكشف، وحجرتين لأخذ المسحة، ومنظومة لأخذ رقم الانتظار، وكاميرا حرارية، و4 غرف خاصة بالعناصر الطبية».