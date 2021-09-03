الدبيبة: ليبيا فقدت موارد هائلة في الحرب.. وعلى العالم مساعدتنا في إعادة البناء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 04:26 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (الإنترنت)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن ليبيا «فقدت موارد هائلة في الحرب» طيلة السنوات الماضية، داعيا العالم إلى ضرورة مساعدتها في إعادة البناء، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء تصريح الدبيبة أمام «منتدى أمبروزيتّي» ببلدة تشيرنوبيو التابعة لمحافظة كومو بمقاطعة لومباردية ـ شمال إيطاليا، اليوم الجمعة.

وأكد الدبيبة في كلمته أن «طموح ليبيا يتمثل في خلق جيش موحد وقوة شرطة حقيقية»، فضلا عن «ضمان انتخابات حرة وشفافة»، مشيراً إلى أن «التجربة الأفغانية يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى إدراك أنه لا يمكن لدولة أن تفرض نفسها على دولة أخرى بالقوة».

وشدّد الدبيبة على أنه «يجب على العالم أن يساعدنا في إعادة البناء، وأن يتوقف هناك حيث يبدأ عمل المؤسسات الشرعية». مذكّرا بأن ليبيا «بلد ضخم يتمتع بموقع جغرافي خاص، وبعد هذه السنوات من الاشتباكات حول شرعية السلطة، يجب أن تتمكن ليبيا من السير نحو مرحلة تتسم بالاستقرار».

- الدبيبة في إيطاليا وسط جدل فرص إجراء الانتخابات الليبية

كما أكد على أن الهدف الأساس لليبيا هو «تحقيق حلم المرء الديمقراطي. ومن الضروري توجيه البلاد نحو هذا الهدف النبيل بطريقة ديمقراطية لم تُعرف من قبل». مختتما حديثه بالقول إن «تجذر ثقافة الغطرسة، وجود المرتزقة، الدخل الناتج عن النفط، الهجرة وتسلل الإرهابيين هي التحديات الرئيسية بالنسبة لليبيا» وفق ما نقلته «آكي».

ووصل الدبيبة إلى إيطاليا أمس الخميس في زيارة لم يعلن عنها سابقا. فيما أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن مباحثات الدبيبة مع المسؤولين هناك تبدو قريبة من الجدل المثار حول فرص إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد (24 ديسمبر).

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