«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على مناطق الشمال

أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق الشمال برياح نشطة نسبيا، خاصة فترة المساء، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانا.

وأضاف، في بيان اليوم الجمعة، أن درجات الحرارة القصوي ستكون مرتفعة نسبيا على غالب مناطق الغرب، فتتراوح في المجمل بين 34 و40 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة مئوية على غدامس، ثم تسجل تراجعا خلال فترة المساء.

في حين تكون درجات الحرارة معتدلة على غالب مناطق الشمال الشرقي، حيث تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتبقى في معدلاتها الفصلية على مناطق الجنوب الشرقي، حيث تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية، وفق البيان.

وأشار المركز إلى ارتفاع الرطوبة نسبيا على معظم مناطق الساحل اليوم وغدا، والبحر غير ملائم للسباحة على طول الساحل، مرجحا أن تشهد الأجواء اعتدالا ملحوظ بداية من الإثنين المقبل، مع تكاثر السحب على مناطق الشمال، واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.