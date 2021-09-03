«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 11:04 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة على ساحل طرابلس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول شمالية شرقية على ساحلي زوارة وسرت، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع ومترين.
- البحر خفيف الموج، يتحول إلى قليل الاضطراب على الساحل من زوارة إلى طرابلس.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية إلى شرقية، تتحول إلى شمالية غربية على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف ومترين وربع.
- البحر خفيف، يتحول إلى قليل الاضطراب على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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