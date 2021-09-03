«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية، نشطة على ساحل طرابلس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول شمالية شرقية على ساحلي زوارة وسرت، سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على ساحل طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع ومترين.

- البحر خفيف الموج، يتحول إلى قليل الاضطراب على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.