لجنة أمنية لحماية خط الغاز المار بزليتن

اجتماع عقد بمقر مديرية أمن زليتن لمناقشة التعديات على حخط الغاز (وزارة الداخلية)

اتفق عدد من مسؤولي الأمن في زليتن على تشكيل لجنة أمنية لحماية خط الغاز المار بالمدينة من التعديات التي تكررت مؤخرًا، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء عُقد الخميس بمقر مديرية أمن زليتن، بين مدير الأمن وآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، بحضور مسؤول الملف الأمني بالبلدية، بجانب عدد من المهندسين التابعين لشركة النفط والغاز.

- اتفاق بين «سرت للنفط» و«حرس المنشآت» على حماية خط الغاز الغربي بـ«فعالية»

وناقش الاجتماع التعديات على مسار خط الغاز المار بالمدينة، وإيجاد الحلول اللازمة لمنع هذه التعديات عبر الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الأمن والشرطة الكهربائية وجهاز حرس المنشآت النفطية وبإشراف ودعم المجلس البلدي وذلك لمتابعة هذع الحوادث ومنعها.

وأشار البيان إلى أنّ المجتمعين «قاموا بجولة داخل قسم المرور والتراخيص زليتن للوقوف على أعمال الصيانة الحاصلة به، كما تم تقديم شهادات شكر باسم مديرية أمن زليتن لمكتب المشروعات بوزارة الداخلية وللشركة المنفذة لإعمال الصيانة وإلى عميد البلدية».