وزير الاقتصاد يبحث تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية لمصر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 11:43 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط (وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية)

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، اليوم الخميس، تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية وخاصة الإسعاف.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الحويج مع وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ومحمد عبدالعالي القائم بأعمال السفارة الليبية بمصر، وعزالدين مصدق مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.

وفي الثاني من فبراير الماضي، أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة أن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت قرارًا بتجديد صلاحية السير للسيارات الليبية داخل مصر لمدة ستة أشهر.

- تجديد صلاحية السير للسيارات الليبية في مصر 6 أشهر

وناقش الاجتماع، وفق بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك»، آخر المستجدات المتعلقة بالترتيب لانعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر وأهمية التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وضرورة تسهيل الإجراءات لتعزيز التكامل الاقتصادي.

استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة
وأضاف البيان أنّ الوزير الحويج حثّ الجانب المصري على استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة الدولي.

وفي 9 يوليو الماضي، زار وفد برئاسة رئيس مصلحة الطيران المدني، مصر بهدف العمل على عودة الرحلات الجوية بين المطارات الليبية من وإلى مطار القاهرة الدولي. والتقى الوفد خلال الزيارة، مسؤولين من سلطة الطيران المدني المصرية، وناقش معهم «توفير جميع المتطلبات الدولية لإعادة التشغيل، وتوفير سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين».

وفي شهر يونيو الماضي، زار وفد من مصلحة الطيران المصري ليبيا وتفقد مطارات بنينا الدولي، ومعيتيقة الدولي، ومصراتة الدولي، بهدف الاطلاع على الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة بهذه المطارات، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط (وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية)
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يلتقي وزيرة التعاون الدولي المصري رانيا المشاط (وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية)
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