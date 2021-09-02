وزير الخارجية المغربي يدعو لضرورة إتمام الانتخابات الليبية: لو انتظرنا الظروف المثالية لن تتم أبدا

وزير الشؤون الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن إجراء انتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل أمر مهم لمنح شرعية للأجسام التي تتواجد في الفترة المقبلة، معتبرا أن انتظار الظروف المثالية لإجراء انتخابات أمر لن يتحقق أبدا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في العاصمة المغربية الرباط اليوم الخميس، أنه من الواجب العمل على الأسس الموجودة والمرجعيات المتوفرة بالفعل «وليس البحث عن أشياء أخرى، فالتوافق 100% لن يتم»، مشددا على أهمية الانتخابات لمستقبل ليبيا وأمن المنطقة المغاربية، محذرا من خطورة الوضع حال لم تتم.

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البراغماتية مطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

كما دعا إلى اتباع البرغماتية والنهج الواقعي أثناء البحث عن ظروف عقد الانتخابات، وأسسها القانونية، و«ذلك انطلاقا من اختصاصات الأجهزة والمؤسسات بما فيها اتفاق الصخيرات».

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة حاسمة، وأن هناك تقريبا تقاربا في الرؤية بين المغرب ومجلس النواب. وتابع: «المنطق يقول إنه من المهم البدء بمراحل قيام وتنفيذ الانتخابات، لأن التعقيدات موجودة وما أكثرها ونتائجها ستكون سلبية».

وأكد أن موقف المغرب هو الالتفاف حول مصلحة ليبيا والحفاظ على المواعيد الانتخابية، والعمل بمنطق لإزالة العراقيل غير اللازمة.