الحويج يدعو الدول العربية للمشاركة في مؤتمر المستثمرين العرب بالعاصمة طرابلس

وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، 2 سبتمبر 2021. (المندوبية الليبية بالقاهرة)

دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، الدول العربية، للمشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد بالعاصمة طرابلس نهاية العام الجاري، والمساهمة في الإعمار والتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وطالب، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة «بالمضي قدماً بالمجلس بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتفعيل المنطقة الحرة العربية الكبرى التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتسهيل تنقل رؤوس الأموال والأشخاص، وتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية».

وناقش الاجتماع سُبل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. وأكد الحويج أنّ الاجتماع يكتسب أهمية كبرى نظراً للقضايا المطروحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الموطن العربي مباشرةً.

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وأشاد الوزير بمقترح الجامعة العربية إنشاء الصندوق العربي للأزمات والذي من خلاله يتم تأسيس الهيئة العربية لمكافحة الأوبئة. كما شهد الاجتماع اعتماد وإقرار توصيات اللجان الفنية بالمجلس المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.

شارك في الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية رئيس الوفد الليبي سلامة الغويل، بحضور مندوب دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية السفير صالح الشماخي، ووزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب وحضور عدد من المنظمات والاتحادات المتخصصة.

وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل خلال ترؤسه الوفد الليبي في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، 2 سبتمبر 2021. (المندوبية الليبية بالقاهرة)