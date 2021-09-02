إطفاء حريق شب بسيارة في طرابلس بعد تسرب للبنزين (صور)

رجال هيئة السلامة الوطنية والأمن أثناء إطفاء حريق سيارة في طرابلس، 2 سبتمبر 2021. (مديرية الأمن)

تمكن رجال وحدة المهام الخاصة بمديرية أمن طرابلس وهيئة السلامة الوطنية من إخماد النيران المشتعلة في مركبة آلية بعد تسرب البنزين من أنبوب بها، اليوم الخميس.

وقالت مديرية الأمن إن الحادث لم يسفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح، ونشرت عددا من الصور التقطتها وحدة الإعلام والتوثيق الأمني بالمديرية لجهود إطفاء الحريق.

رجال هيئة السلامة الوطنية والأمن أثناء إطفاء حريق سيارة في طرابلس، 2 سبتمبر 2021. (مديرية الأمن)

رجال هيئة السلامة الوطنية والأمن أثناء إطفاء حريق سيارة في طرابلس، 2 سبتمبر 2021. (مديرية الأمن)

رجال هيئة السلامة الوطنية والأمن أثناء إطفاء حريق سيارة في طرابلس، 2 سبتمبر 2021. (مديرية الأمن)