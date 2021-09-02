منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا

لقاء وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي مع رئيس منظمة «سبارك» الهولندية في طشقند، الخميس 2 سبتمبر 2021. (الخارجية الليبية)

تعتزم منظمة «سبارك» الهولندية إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والحكومة الهولندية، والاتحاد الأوروبي، بحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية.

جاء الإعلان عن ذلك من قبل رئيس منظمة «سبارك» الهولندية، يانيك دوبونت، خلال لقائه مع وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، الذي عقد بالعاصمة الأوزبكية، اليوم الخميس، على هامش مشاركتهما في المؤتمر السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، في طشقند خلال الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر الجاري.

وتُعد منظمة «سبارك» إحدى كبريات المنظمات الهولندية والدولية المعنية بالجوانب الاقتصادية والتنمية، ولها فروع في العديد من الدول، وتتنوّع أنشطتها بين دعم التعليم وتأمين فرص العمل أو تأسيسها، للنساء واللاجئين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك»: «إن لقاء كتي ورئيس منظمة «سبارك» يانيك دوبونت جرى خلاله مناقشة إمكانية التعاون بين المنظمة وحكومة الوحدة الوطنية في مجالات التمكين الاقتصادي، والتعليم والتدريب، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغرى، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي «مبادرة استقرار ليبيا» في جانبها الاقتصادي.

ودعا وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، خلال اللقاء، مؤسسة «سبارك» للمساهمة في جهود الاستقرار والتنمية في ليبيا، خاصة في مجال خبراتها المتعلقة بريادة الأعمال، والمشروعات الصغرى، ودعم الشباب وتمكينهم اقتصاديا، مشيرة إلى أن رئيس المنظمة الهولندية أعرب عن ترحيبه بالدعوة.