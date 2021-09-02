«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة، على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية على ساحل الخليج، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- السماء مغطاة جزئيًا، بالسحب تتكاثر أحيانًا.

- الريح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول غدًا إلى شمالية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على ساحل الخليج.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومترين.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.