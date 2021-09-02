«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة والغبار شمالا مع رطوبة عالية

سماء صافية. (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية هبوب رياح نشطة على غالب مناطق الشمال، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانًا خاصة على الساحل الغربي، مع وجود رطوبة عالية.

رأس إجدير حتى سرت- سهل الجفارة جبل نفوسة:

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على نالوت وأقصى المناطق الحدودية.

- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية؛ ما قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار أحيانًا.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و41 درجة مئوية وتسجل تراجعًا فترة المساء.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة:

- الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 35 و37 درجة مئوية على أجدابيا، وجالو، والجغبوب.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

- الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على غدامس قد يصحبها خلايا رعدية.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و44 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا نسبيًا يوم الغد علي بعض المناطق.