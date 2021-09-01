وزير الداخلية يبحث سبل منع الانتهاكات على الأراضي الزراعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 09:34 مساء
وزير الداخلية مع قيادات الإدارة العامة للعمليات الأمنية, 1 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)

بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اللواء خالد مازن، سبل منع الانتهاكات على الأراضي الزراعية والغابات المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مازن، بوكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله، ورئيس فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس العقيد عبدالحكيم الخيتوني، ومدير معهد التدريب التخصصي الرائد ربيع مروان.

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وناقش الاجتماع، خلال الاجتماع عددًا من الجوانب المتعلقة بالتدريب التخصصي، ومنع الانتهاكات على الأراضي الزراعية والغابات المملوكة للدولة، ومسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي، وضبط وردع المجرمين والخارجين على القانون.

وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي ضمن الزيارة التي قام بها وزير الداخلية اليوم الأربعاء، لمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وزير الداخلية مع قيادات الإدارة العامة للعمليات الأمنية, 1 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
وزير الداخلية مع قيادات الإدارة العامة للعمليات الأمنية, 1 سبتمبر 2021. (وزارة الداخلية)
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