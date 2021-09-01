بدء التشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين بمطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 09:06 مساء
بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها في «فيسبوك»، إنه «جرى الانتهاء من تركيب محول 1500 كيلو فولت أمبير، وخلية ضغط منخفض حجم 1600 أمبير، وكذلك كابل أحادي الطور حجم 400 مم، مسافة 250 مترًا».

- مصنع الغاز بشركة الجوف يزود «الصحة» بـ«الأكسجين الطبي»
- المنفي يبحث مع القطراني معالجة أزمات الكهرباء والصحة والأمن

وأشارت إلى «الانتهاء من كافة أعمال التركيبات من قبل مكتب تشغيل معيتيقة وفرقة تابعة لدائرة توزيع تاجوراء، وكذلك فرقة الكوابل التابعة لدائرة التركيبات العامة طرابلس».

بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة (الشركة العامة للكهرباء)
بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روعة التليلي تحطم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي.. وتحرز الذهبية الثانية ...
رياضة عالمية
كريستيانو رونالدو: الرحيل عن يوفنتوس أفضل قرار اتخذته.. أنا سعيد ومبتهج
رياضة عالمية
المخابرات البريطانية لم تتوقع سقوط كابل بيد حركة طالبان خلال العام
دولى
منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«برشلونة» يكشف عن خليفة ميسي.. ويسلمه القميص رقم «10» (فيديو)