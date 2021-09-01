بدء التشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين بمطار معيتيقة

بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها في «فيسبوك»، إنه «جرى الانتهاء من تركيب محول 1500 كيلو فولت أمبير، وخلية ضغط منخفض حجم 1600 أمبير، وكذلك كابل أحادي الطور حجم 400 مم، مسافة 250 مترًا».

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وأشارت إلى «الانتهاء من كافة أعمال التركيبات من قبل مكتب تشغيل معيتيقة وفرقة تابعة لدائرة توزيع تاجوراء، وكذلك فرقة الكوابل التابعة لدائرة التركيبات العامة طرابلس».

بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة (الشركة العامة للكهرباء)

بدء أعمال الربط والتشغيل التجريبي لمصنع الأكسجين الجديد داخل مطار معيتيقة (الشركة العامة للكهرباء)