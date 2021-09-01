الدبيبة يبحث مع وفد التبو المشاكل الخدمية والاحتياجات الأساسية في مناطقهم

من لقاء عبد الحميد الدبيبة، مع وفد التبو, 1 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم، مع وفد من التبو، المشاكل الخدمية التي تعانيها مناطقهم وبعض الاحتياجات الأساسية.

وضم الوفد ممثلين لمناطق الشورى، والقدرفي، وربيانة، وشمل مجالس الحكماء والشورى ولجنة الأزمة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم.

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وأوضح البيان أن الوفد عبر للدبيبة عن «تقديره لمجهودات الحكومة»، لتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف الاطراف، ولخطواتها التي «استبشروا فيها خيرًا»، خاصة أنها أول حكومة منذ 2011 ترسل وفدًا حكوميًّا لزيارة المنطقة.

وتطرق اللقاء لمناقشة المشاكل الخدمية التي تعانيها مناطقهم وبعض الاحتياجات الأساسية، وبينها ضرورة المباشرة في إنشاء مشروع إنتاج الطاقة الشمسية لمنطقة ربيانة.

من لقاء عبد الحميد الدبيبة، مع وفد التبو, 1 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

من لقاء عبد الحميد الدبيبة، مع وفد التبو, 1 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

من لقاء عبد الحميد الدبيبة، مع وفد التبو, 1 سبتمبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)