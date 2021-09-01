تسجيل 10 إصابات بفيروس «كورونا» في الواحات

إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في مختبر بمركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: المركز)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا – الواحات»، تسجيل عشر إصابات بالفيروس.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم، إنها فحصت 41 عينة مخبريًّا، الثلاثاء، أثبتت سلبية 28 حالة، فيما تأكدت إصابة 10 حالات وشفاء 3 أشخاص.

وسجلت اللجنة خروج 3 حالات من النساء من مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام بعد تماثلهم للشفاء، ودخول حالة جديدة المركز، ليصبح عدد الموجودين في مركز العزل 5 حالات، منهم 4 حالات رجال، منهم حالة بالعناية، فضلًا عن حالة أخرى بالعناية لامرأة.

- «مكافحة الأمراض»: 1665 إصابة جديدة بـ«كورونا» و16 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1665 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، وتماثل للشفاء 1952 مصابًا، في حين توفي 16 آخرون.