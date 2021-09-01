تحرير فتاة مصرية خطفتها عصابة في بني وليد

مبنى مديرية أمن بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية تمكَّنت من تحرير فتاة مصرية خطفتها عصابة في المنطقة، أمس الثلاثاء.

وذكر المكتب أن الفتاة عُِثر عليها في سيارة تركها أفراد العصابة الخاطفة خلف مكتب صندوق الضمان الاجتماعي وسط المدينة بعد ملاحقتهم من قبل رجال الأمن التابعين لجهاز البحث الجنائي وجهاز الأمن الداخلي بعد تحريات موسعة وجمع المعلومات الدقيقة عن الخاطفين.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بني وليد أن الفتاة المصرية تدعى «عفاف السيد» من مواليد 1998 بمصر، مشيرًا إلى أنها ليست مقيمة في المدينة لكنها «تأتي من مدينة طرابلس لغرض التسول».