مقتل طفلة وتسجيل إصابات بالرصاص العشوائي في مركز سبها الطبي

صورة لرصاصة مستخرجة من جسد مصاب, (مركز سبها الطبي)

أعلن مركز سبها الطبي، مقتل طفلة صغيرة أمس، وتسجيل العديد من حالات الجروح بالرصاص العشوائي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن الليلة الأولى من سبتمبر الجاري، شهدت تسجيل قسم الحوادث العديد من حالات الجروح بالرصاص العشوائي والحروق، أسفرت عن وفاة طفلة صغيرة.

وأضاف أن الألعاب النارية والرصاص العشوائي «برقيات وفاة يرسلها فاعلها لكل أطفال المدينة وكبارها».

- إنشاء مركز تطعيم ضد «كورونا» في سبها

ولفت البيان إلى أن «رصاصة خرجت من بندقية أحدهم لتستقر في جسد طفلة»، مطالبًا المواطنين بـ«الترشُّد في استخدام الأعيرة النارية»، وعدم السماح للأطفال بالعبث بالمتفجرات بمختلف أنواعها.

وفي وقت سابق، أعلن مركز سبها الطبي، عن تواصل أعمال إنشاء مركز التطعيم ضد فيروس «كورونا» المستجد في سبها.