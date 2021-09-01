إتلاف أكثر من 40 ألف لتر من الخمور بعد مداهمة مصنع ببوهديمة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 04:37 مساء
المضبوطات التي عثر عليها أثناء مداهمة مصنع للخمور المحلية في بنغازي. (وزارة الداخلية)

أتلفت قوة فرض القانون التابعة لمكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، أكثر من 40 ألف لتر من الخمور محلية الصنع جرى ضبطها بعد مداهمة مصنع متكامل للخمور المحلية بمنطقة بوهديمة في مدينة بنغازي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن المصنع الذي جرت مداهمته من قبل قوة فرض القانون بمنطقة بوهديمة في بنغازي كان «يعد مصدرًا للعديد من تُجار الخمور بالمدينة».

وأوضحت الوزارة أن العملية جرت بإمرة العقيد جمال العمامي وبمشاركة الأجهزة الأمنية بالقوة، مشيرة إلى أنه «بعد مقاومة من التشكيلات العصابية المتواجدة داخل الوكر، أسفرت عن ضبط مصنع خمور متكامل وإتلاف أكثر من 40 ألف لتر من الخمور».

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، منوهة إلى استمرار الحملات الأمنية في إطار استهداف وضبط مصادر المواد المخدرة ومحاربة الجريمة بجميع أشكالها وضبط المطلوبين لدى النيابة العامة.

المضبوطات التي عثر عليها أثناء مداهمة مصنع للخمور المحلية في بنغازي. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها أثناء مداهمة مصنع للخمور المحلية في بنغازي. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها أثناء مداهمة مصنع للخمور المحلية في بنغازي. (وزارة الداخلية)
المضبوطات التي عثر عليها أثناء مداهمة مصنع للخمور المحلية في بنغازي. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة: «مو» نسخة متحورة جديدة من «كورونا»
طب وصحة
«أطلس»: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن
دولى
«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
باحث ليبي يقترح تأجيل الانتخابات بدلا عن إلغائها ومسارا بديلا للمفاوضات
ليبيا
دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي جاهز ببعثة مراقبة لوقف إطلاق نار في ليبيا والأمر بيد ...
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
النواب يصادق على اتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
الدبيبة: الادعاءات المغلوطة لن تؤثر في العلاقة بين تونس وليبيا
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أول حدث دولي في طرابلس منذ عقد.. قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد تتطلع لعقد صفقات كبرى