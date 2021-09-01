أميركا ترحب بنتائج اجتماع دول جوار ليبيا.. وتجدد دعوتها إلى انسحاب القوات الأجنبية

شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا، (أرشيفية: صفحة السفارة على فيسبوك)

رحَّبت الولايات المتحدة بنتائج الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا، باعتبارها «خطوة مهمة في دعم الاستقرار الإقليمي».

وجدَّدت دعوتها إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين من ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما هو مقرر في 24 ديسمبر المقبل، حسب تغريدة السفارة الأميركية لدى ليبيا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء.

وأمس الثلاثاء، اختتم وزراء خارجية دول جوار ليبيا اجتماعهم التشاوري الذي عُقِد على مدى يومين بالجزائر العاصمة؛ حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرّق الوزراء إلى السُبُل والوسائل الكفيلة بتمكينهم من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصُّل إلى دعم المسار السياسي الذي ينهي الخلافات ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.

واتفق الوزراء، في البيان الختامي، على تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن اللتين سترأسهما الجزائر ومصر، وسبق الإعلان عنهما في اجتماع سابق للمجموعة، كما دعوا اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى التنسيق مع دول الجوار لوضع آلية عملية بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية، منددين باستمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة على التشكيلات المسلحة.