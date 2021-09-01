ضبط متورط في جريمة قتل ببني وليد

متورط في جريمة قتل بمدينة بني وليد، 1 سبتمبر 2021، (وزارة الداخلية)

ضبط رجال الأمن المتورط في واقعة قتل مقيم يحمل الجنسية السودانية في مدينة بني وليد، والصادر بحقه أمر قبض من النيابة العامة.

واعترف المتهم بارتكابه الجريمة رفقة شقيقه لا يزال مطلوبًا، وذلك خلال التحقيق معه في قسم التحري بمركز شرطة الظهرة، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وقال إنه اعترض طريق المجني عليه عندما كان يستقل شاحنة «صهريج»، ثم أطلق وشقيقه النار عليه بواسطة بندقية آلية ومسدس «عيار 9 ملم»، قبل أن يلوذا بالفرار.

كما أُخذت أقواله في واقعة خطف وتعذيب وهتك عرض، مطلوب على ذمتها، وصدر فيها أيضًا أمر بضبطه وآخرين، وقد قُيِّدت بتاريخ 28 يناير العام 2020 بمركز شرطة المدينة ببني وليد.

واتُخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى مكتب النائب العام، ولا يزال البحث جاريًا لضبط شقيقه.