الدبيبة يوفد لجنة لمتابعة أوضاع الليبيين في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 02:35 مساء
الدبيبة خلال كلمته في الاجتماع مع المنفي وعدد من أعضاء مجلس النواب، 25 أغسطس 2021. (صورة من مقطع فيديو)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إيفاد لجنة إلى الأردن في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع تبدأ في الخامس من سبتمبر الجاري بهدف متابعة أوضاع الليبيين في المملكة، وحل المختنقات التي تواجههم.

وتتكون اللجنة من أمين عام ديوان مجلس الوزراء علي الطاهر شلاك، وعصام علي البوزيدي عن إدارة المتابعة بديوان المجلس، وأسامة عبدالسلام سويدان عن وزارة المالية، إضافة إلى مندوب عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وفق القرار رقم «261» لسنة 2021.

وأشارت المادة الأولى من القرار إلى تسمية المندوب من الوزير المختص أو من له صلاحياته، فيما تنص المادة الثانية على تحمل كل جهة مصاريف السفر وعلاوة المبيت لموفدها، وحضت المادة الثالثة الجهات المختصة على تنفيذ القرار من تاريخ صدوره.

- السفارة الليبية لدى الأردن: التكفل بتسيير رحلتين إلى طرابلس وبنغازي قبل العيد

ومنتصف يوليو الماضي، أعلنت سفارة ليبيا لدى المملكة الأردنية في بيان، تسييرها رحلتين جويتين إلى كل من طرابلس وبنغازي، وأشارت إلى تكفلها بمصاريف هذه الرحلات، وكذلك تكاليف الفحص الخاص بالكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، داعية الراغبين في السفر إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم لدى الشؤون القنصلية.

وتأتي هذه الإجراءات في ضوء تنفيذ تعليمات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بضرورة تأمين عودة العالقين إلى بلادهم على وجه السرعة وفق البيان.

وزار الدبيبة رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نهاية أغسطس الماضي، الأردن، وبحث مع العاهل الإردني الملك عبدالله الثاني، «العلاقات الثنائية وسُبُل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

 

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