مقتل فرد أمن وإصابة اثنين آخرين خلال ضبط «إرهابيين» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 01:43 مساء
رئيس عرفاء أول عزالدين احومة المتوفى خلال مداهمة وكر للإرهابيين، (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين، خلال مداهمة لضبط عناصر تبين انتماؤهم إلى «جماعة إرهابية متطرفة».

وقالت المديرية إن العملية جرت، فجر اليوم الأربعاء، في منطقة «11 يوليو»، وأن الموقوفين مطلوبون لدى النيابة العامة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعن ملابسات المداهمة، أشار البيان إلى أنه لدى اقتراب القوة الأمنية من مكان «الإرهابيين»، بادروا بإطلاق الرصاص وإلقاء قنابل يدوية «رمانة»، واشتبكت القوة معهم، ليسفر الأمر عن وفاة رئيس عرفاء أول عزالدين احومة، وهو يتبع قوة المهام الأمنية الخاصة، وإصابة فرديّ أمن آخرين.

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