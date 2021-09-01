«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على ساحل زوارة

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية نشطة مساء اليوم الأربعاء، على ساحل زوارة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري تعرض ساحل طرابلس لتلك الرياح غدا الخميس، حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى جنوبية شرقية، على الساحل من الخمس إلى مصراتة، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.