السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني واستقرار الدولار واليورو أمام الدينار

مقر المصرف المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إذ استقر متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 4.51 دينار، الذي سجله أمس الثلاثاء.

كما ثبت متوسط سعر صرف اليورو عند 5.34 دينار، في حين فقد الجنيه الإسترليني قرشين من قيمته مسجلا 6.21 دينار، فيما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.54 دينار، واليوان الصيني على مستوى 0.69 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف المركزي اليوم.

وفيما يخص العملات العربية، حافظ متوسط سعر صرف الريال السعودي على مستوى 1.2 دينار، بينما ارتفع الدينار التونسي قرشين إلى 1.64 دينار، والدرهم الإماراتي قرشا مسجلا 1.23 دينار.