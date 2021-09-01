صنع الله يتعهد بدعم القطاعات الخدمية في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 12:36 صباحا
مدينة زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

تعهد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بدعم القطاعات الخدمية في زوارة، عن طريق إدارة التنمية المستدامة، وذلك «لرفع الحمل عن كاهل المواطنين بالمدينة، في إطار المسؤولية الاجتماعية التي دأبت المؤسسة الوطنية للنفط على انتهاجها».

جاء ذلك خلال اجتماع صنع الله، الثلاثاء، بعميد بلدية زوارة حافظ بن ساسي، وعضوي المجلس البلدي زوارة عصام الهاميسي ورأفت التلوع، ورئيس لجنة الخرجين زوارة جوهر دباب، ومدير إدارة شؤون الجرحى زوارة سارى طور، وذلك بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط مختار عبد الدائم.

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استعرض عميد بلدية زوارة، خلال الاجتماع، المشكلات التي تمر بها المدينة، مؤكدًا أن «هناك مشكلات عجز المجلس البلدي زوارة عن حلها، والتي تتمثل في معاناة الجرحى الذين يحتاجون للعلاج في أحد الدول المتقدمة»، مشيرًا إلى صعوبة توفير الموارد المالية والتأشيرات، وأن «المجلس البلدي زوارة خاطب عدة جهات منها وزارة الصحة ومكتب الجرحي ولكن لم تكن هناك أي استجابة»، وفق بيان لمؤسسة النفط عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال صنع الله إن «المؤسسة الوطنية للنفط ستطلع وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية على مطالب الجرحى والإشادة بالتضحيات التي قدمها شباب مدينة زوارة أثناء تأمينهم مجمع مليته للغاز كأحد أهم الأصول النفطية والتي تزود محطات الكهرباء على طول الساحل الغربي بالغاز»، مضيفًا أن «شباب المدينة قاموا بحماية أصول الدولة الليبية، وأنهم سبب في استمرار تدفق الغاز».

كما تطرق عميد بلدية زوارة إلى «معاناة أطفال التوحد الموجودين في المدينة، نظرًا لعدم وجود مركز لأطفال التوحد داخل المدينة، وكذلك حاجتهم لتوفير أجهزة ومعدات طبية لمستشفى زوارة».

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع مع عميد بلدية زوارة، الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 (المؤسسة الوطنية للنفط)
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