«توتال» تعتزم رفع قدرتها الإنتاجية في ليبيا

منشآت نفطية في حقل الشرارة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة «توتال» عن رغبتها في رفع قدرتها الإنتاجية في ليبيا بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالحقول المكتشفة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله، الثلاثاء، بمقر المؤسسة في طرابلس، باسكال برينت مدير عام شركة توتال فرع ليبيا، بحضور أبوالقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، والدكتور خلف الله إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد صنع الله، خلال الاجتماع، أن «عودة توتال لممارسة نشاطاتها من جديد يعطي انطباعًا جيدًا لباقي الشركات العالمية للعودة والاستثمار بالدولة الليبية، خاصة بعد الاستقرار الملحوظ الذي تمر به البلاد».

ومن جانبه، أوضح باسكال برينت أن «توتال تتطلع إلى تطوير سبل التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط»، مشيرًا إلى أنها «تسعى لتنفيذ المشاريع الهامة للحقول المكتشفة وغير المطورة، لرفع القدرة الإنتاجية بالتعاون مع المؤسسة، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية».

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله يجتمع مع باسكال برينت مدير عام شركة توتال فرع ليبيا (المؤسسة الوطنية للنفط)