الدبيبة يتابع تأمين خط النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 12:00 صباحا
الدبيبة يجتمع بآمر منطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين للمنطقة، الثلاثاء، 31 أغسطس 2021، (حكومة الوحدة الوطنية)

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء، آمر منطقة العسكرية الوسطى وعدد من الضباط التابعين للمنطقة.

وتابع رئيس الحكومة خلال اللقاء الترتيبات الأمنية المتخذة من قبل المنطقة العسكرية لتأمين خط النهر الصناعي، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

- «النهر الصناعي» يؤكد العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بإحدى غرف صمامات الهواء جنوب الشويرف
- البعثة ترحب بتشكيل قوة من «الكتيبة 166» و«لواء طارق بن زياد» لتأمين النهر الصناعي

وأصدر الدبيبة، وفق البيان، تعليماته «بضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية لتأمين خطوط النهر الصناعي».

وأمس الإثنين، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي «العثور على عبوة ناسفة جاهزة للتفجير بإحدى غرف صمامات الهواء الواقعة جنوب الشويرف على المسار الناقل للمياه من حقل الحساونة».

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