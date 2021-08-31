دول جوار ليبيا تدين «المحاولات المتعمدة» لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض جهود حل الأزمة

اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، الإثنين 30 أغسطس 2021. (الخارجية الجزائرية)

دانت دول جوار ليبيا «المحاولات المتعمدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا»، معلنة دعمها مشاركة دول الجوار الجنوبي في كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالأزمة.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع دول جوار ليبيا الذي عُقد على مدى يومين في الجزائر، بحضور وزراء خارجية ليبيا والجزائر ومصر وتونس وتشاد والنيجر والسودان، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والأمين العام للجامعة العربية.

وأكد وزراء خارجية دول الجوار «إيلاء اهتمام خاص لتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الليبي الجنوبي، والعمل على إشراكهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة».

كما أكدوا «الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات»، مشددين «على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي».

ولهذا الغرض، رحب وزراء خارجية دول جوار ليبيا «بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بليبيا، ومفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار».

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كما شدد الوزراء على ضرورة «التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقًا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2، وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ودعا وزراء خارجية دول الجوار المؤسسات الليبية المختصة إلى القيام بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية للانتخابات، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.

واتفق الوزراء على «قيام وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري».

وأكدوا كذلك دعمهم «المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قراري مجلس الأمن 2570 و2571، ومخرجات برلين 1 و2، وتنسيق الجهود، وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة يدعو لها الجانب الليبي»، وتكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحل السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية.