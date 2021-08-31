المنفي يبحث مع مدير «الضرائب» أبرز مشكلات المصلحة وآليات جباية الإيرادات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 07:37 مساء
محمد المنفي، مع مدير عام مصلحة الضرائب، خالد النخاط، 31 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع مدير عام مصلحة الضرائب، خالد النخاط، أبرز المشكلات والصعوبات التي تعيق تقديم خدمات المصلحة للمواطنين.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، العمل على ضرورة تذليل الصعوبات، أمام المصلحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من أجل الرفع من أدائها، بما يمكنها من جباية الإيرادات الضريبية المقررة وفق التشريعات والنظم السارية التي تسهم في تمويل الخزينة العامة، وفق بيان للمجلس اليوم.

- المنفي يدعو إلى إنجاح مشروع المصالحة الشاملة بين الليبيين

وفي وقت سابق من اليوم، دعا المنفي، كل مؤسسات الدولة إلى «مراعاة حقوق الإنسان وفق المعايير والأعراف الدولية لحقوق الإنسان»، و«ضرورة العمل بالتوازي، على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد».

المنفي استعرض خلال لقاء مع  أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أوضاع حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، بحضور عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي

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